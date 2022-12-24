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18:34 24.12.2022 Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, обстреливая гражданские объекты - Генштаб ВСУ

18:34 24.12.2022 Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, обстреливая гражданские объекты - Генштаб ВСУ (2)

Интерфакс-Україна 2022.12.24 19:00
Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, в течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области, а также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных
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2022.12.25 (2)

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