18:34 24.12.2022 Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, обстреливая гражданские объекты - Генштаб ВСУ (2)

Интерфакс-Україна 2022.12.24 19:00
Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного
права, законы и обычаи ведения войны. Так, в течение суток противник нанес
3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области, а также
произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных
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