18:34 24.12.2022 Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, обстреливая гражданские объекты - Генштаб ВСУ (2)

Интерфакс-Україна 2022.12.24 19:00

Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, в течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области, а также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных