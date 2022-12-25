Декабрь, 24 в 15:29 В Мелитополе оккупанты хотят ввести "комендантский час" минимум на неделю - Федоров (17)

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- "Сделали с оккупированных территорий резервацию и держат людей в заложниках": Оккупанты 10 дней не выпускают людей в направлении Запорожья : Преступности.нет 18:39
- Выезд закрыт: оккупанты не пропускают украинцев через блок-пост в Васильевке : Флот2017 17:27
- Оккупированные территории превращены в резервацию: решисты уже 10 дней не выпускают людей, желающих эвакуироваться : ПрессОрг24 16:42
- Россияне уже 10 дней не выпускают людей из-за блокпоста в Васильевке - Федоров : Online.ua 16:00
- Декабрь, 25 в 15:32 Делают резервацию: оккупанты не выпускают с оккупированных территорий даже женщин и детей : ICTV Факти 15:36
- Россияне уже 10 дней не выпускают людей через блокпост в Васильевке - Федоров : Українська правда 15:10
- Оккупанты закрыли выезд через Васильевку до 15 января : Слово і Діло 14:41
- Оккупанты не выпускают людей с захваченных территорий, - Федоров : RegioNews 14:40
- 25 декабря 2022, 13:42 Оккупированные территории превращены в резервацию: решисты уже 10 дней не выпускают людей, желающих эвакуироваться : Українські національні новини 14:13
- Федоров: Захваченные территории - это резервация : Bigmir)net Новини 14:10
- Оккупанты закрыли выезд в Запорожье : Новини Донбасу 14:08
- Рашисты не выпускают украинцев с оккупированных территорий - мэр Мелитополя : ОстроВ 14:01
- Федоров: Захваченные территории - это резервация : MY.UA 13:38
- Россияне не выпускают людей с оккупированных территорий: в Запорожье приходится идти пешком : Еспресо TV 13:34
- Не выпускают даже детей. Оккупанты закрыли выезд через Васильевку до 15 января : РБК-Україна 13:31
- В Мелитополе оккупанты угрожают "национализировать" землю и недвижимость : РИА Мелитополь 10:10