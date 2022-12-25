Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Декабрь, 24 в 15:29 В Мелитополе оккупанты хотят ввести "комендантский час" минимум на неделю - Федоров

Декабрь, 24 в 15:29 В Мелитополе оккупанты хотят ввести "комендантский час" минимум на неделю - Федоров (17)

ICTV Факти 2022.12.24 15:36
Юлия Соколова, редактор ленты Фото: Depositphotos Во временно захваченном городе Мелитополь (Запорожская область) российские оккупанты хотят ввести круглосуточный "комендантский час" по меньшей мере на неделю. Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр города Иван Федоров. - В данный момент они (оккупанты, - Ред.) запускают пропаганду, что 25 декабря будет полноценный комендантский час до 2-3 января.
ОККУПАНТ, МЕЛИТОПОЛЬ, ЗАПОРОЖЬЕ, ФЕДОРОВ, ВАСИЛЬЕВКА, ТЫСЯЧНАЯ, Федоров, Запорожье, Донецк, Херсон, Россия, Луганск, Украина
2022.12.25 (17)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022