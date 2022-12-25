В Украине могут вырасти тарифы на воду: какие цены предлагает регулятор (17)

2022.12.25 (17)2022.12.24 (4) →
- В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется : РИА Мелитополь 19:40
- 25.12.22 19:13 НКРЭКУ планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод : Цензор.Нет 19:32
- В Украине могут вырасти тарифы на воду: какие цены предлагает регулятор : УНИАН 18:43
- В Ужгороде с 1 января собираются поднять тарифы на воду: какие цены : UA-Reporter.com 18:42
- В Украине с января изменятся тарифы на воду: подробности : DnerpNews.info 18:31
- Двукратное подорожание воды: в Украине хотят в 2023 году дважды поднимать тариф : From-UA.com 17:05
- В Украине с января изменятся тарифы на воду: подробности : ДнепрCity.net 17:03
- В Украине могут вдвое повысить тарифы на воду в 2023 году: каких регионов это не коснется : Новини Live 16:57
- В Николаеве тарифы на холодную воду и водоотвод могут поднять в 2023 году : Корабелов.инфо 16:42
- В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году - в каких областях : MY.UA 16:38
- Декабрь, 25 в 16:13 В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году - в каких областях : ICTV Факти 16:36
- В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется : Инфолайн 16:33
- Не коснется трех областей: в Украине в 2023 году тарифы на воду взлетят вдвое : Апостроф 16:30
- В Украине могут вдвое повысить тарифы на воду: в каких областях : RegioNews 16:10
- В Николаеве в 2023 году хотят поднять тарифы на воду : Новости N 16:08
- В некоторых областях Украины ожидается повышение цен на водоснабжение: подробности : UA.News 15:26
- В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется : РБК-Україна 15:01