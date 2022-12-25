Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Украине могут вырасти тарифы на воду: какие цены предлагает регулятор

В Украине могут вырасти тарифы на воду: какие цены предлагает регулятор (17)

УНИАН 2022.12.25 18:43
Александр Топчий 17:50, 25.12.22 В следующем году украинцев может ждать поэтапное подорожание услуг водоснабжения и водоотведения. Украинцам в 2023 году могут дважды повышать тарифы на воду / фото ua.depositphotos.com Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать рост тарифов на воду.
ТАРИФ, ВОДООТВОД, ВОДА, КИРОВОГРАД, КРОПИВНИЦКИЙ, СУМА, Ужгород, Львов, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Луцк, Одесса, Житомир, Киев, Винница
2022.12.25 (17)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022