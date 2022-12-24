Министр обороны Франции посетит Киев - Le Figaro (1)

Укринформ 2022.12.24 20:01
24.12.2022 19:44
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Украину в среду,
28 декабря, чтобы продемонстрировать украинским властям неизменную
поддержку Франции.
Об этом сообщает Le Figaro, передает Укринформ.
Отмечается, что французский министр почтит память погибших в Украине возле
памятника Героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем
Резниковым.
Издание отмечает, что этот визит состоится через несколько дней после того,
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