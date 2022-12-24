Министр обороны Франции посетит Киев - Le Figaro (1)

Укринформ 2022.12.24 20:01

24.12.2022 19:44 Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Украину в среду, 28 декабря, чтобы продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции. Об этом сообщает Le Figaro, передает Укринформ. Отмечается, что французский министр почтит память погибших в Украине возле памятника Героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Издание отмечает, что этот визит состоится через несколько дней после того,