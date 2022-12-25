Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО. Молдова отреагировала (5)

2022.12.25 (5)2022.12.24 (11) →
- Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО: в Молдове отреагировали : ТСН.ua 09:31
- В России пригрозили Молдове "приближением катастрофы" из-за сотрудничества с НАТО. Кишинев ответил: Наше решение, как развивать страну : Новое Время 08:31
- В Молдове резко ответили РФ на угрозы "катастрофы" из-за сотрудничества Кишинева с НАТО : РИА Мелитополь 07:10
- Молдова осадила Россию из-за ее угроз Кишиневу "катастрофой" за сотрудничество с НАТО : УНИАН 05:43
- Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО. Молдова отреагировала : Главком 05:35