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Фокус: Украина

Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО. Молдова отреагировала (5)

Главком 2022.12.25 05:35
Уляна Воліковська Сьогодні, 05:31 glavcom.ua Министерство иностранных дел Молдовы ответило на угрозы России фото из открытых источников В Молдове резко ответили РФ на угрозы Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости" заявил, что "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой
МОЛДОВА, КИШИНЕВ, САМОИЗОЛЯЦИЯ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, КАТАСТРОФА, НЕЙТРАЛИТЕТ, Галузин, Мустяце, Молдова, Украина, Россия
2022.12.25 (5)

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