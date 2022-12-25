Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО. Молдова отреагировала (5)

Главком 2022.12.25 05:35

Уляна Воліковська Сьогодні, 05:31 glavcom.ua Министерство иностранных дел Молдовы ответило на угрозы России фото из открытых источников В Молдове резко ответили РФ на угрозы Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости" заявил, что "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой