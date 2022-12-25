Наступление россиян в районе Бахмута замедляется - Институт изучения войны (19)

2022.12.25 (19)2022.12.24 (4) →
- ISW: Оккупантам, похоже, будет трудно поддерживать темп наступления в районе Бахмута. Могут сделать паузу : Громадське телебачення 10:05
- 25.12.22 08:59 Войска РФ замедлили наступление под Бахмутом, - ISW : Цензор.Нет 10:02
- Наступление россиян в районе Бахмута замедляется - Институт изучения войны : Укринформ 10:01
- Продвижение россиян вокруг Бахмута замедлилось - американский Институт изучения войны : Страна.ua 09:46
- 09:23 25.12.2022 Россия снизила скорость продвижения войск в районе Бахмута : Интерфакс-Україна 09:45
- Россиянам нужна оперативная или тактическая пауза под Бахмутом - ISW : UA-Футбол 09:42
- Наступление оккупантов под Бахмутом выдохлось, - ISW : Антикор.com.ua 09:13
- Россияне замедлили наступление на Бахмут - ISW : Гордон 09:05
- ISW: Наступление россиян под Бахмутом выдохлось : Соцпортал 08:41
- Скорость наступления россиян в районе Бахмута замедлилась из-за сильного истощения их сил : ZpTown 08:40
- Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят паузу - ISW : Новое Время 08:16
- Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях - ISW : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Наступление россиян под Бахмутом выдохлось, - ISW : Новости N 08:08
- У "вагнеровцев" огромные потери, а наступление РФ под Бахмутом выдохлось - ISW : Главред 08:05
- ISW: россияне уже устали штурмовать Бахмут : OstanniPodii.com 07:00
- Продвижение россиян под Бахмутом замедлилось, у "вагнеровцев" большие потери - ISW : УНИАН 06:43
- 25 декабря 2022 06:16 Битва за Бахмут: в США заявили об изменениях в наступлении россиян : Gazeta.ua 06:32
- Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу - ISW : Українська правда 05:09
- Наступление россиян под Бахмутом выдохлось, - ISW : РБК-Україна 04:46