Наступление россиян в районе Бахмута замедляется - Институт изучения войны (19)

Укринформ 2022.12.25 10:01

25.12.2022 09:37 В последние дни скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась, хотя пока еще рано оценивать, достигло ли кульминации наступление россиян и их усилия по захвату города. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Укринформ. Американские аналитики обращают внимание на сообщения российских милблогеров, которые признали, что украинским войскам в районе Бахмута