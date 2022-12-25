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Наступление россиян в районе Бахмута замедляется - Институт изучения войны

Наступление россиян в районе Бахмута замедляется - Институт изучения войны (19)

Укринформ 2022.12.25 10:01
25.12.2022 09:37 В последние дни скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась, хотя пока еще рано оценивать, достигло ли кульминации наступление россиян и их усилия по захвату города. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Укринформ. Американские аналитики обращают внимание на сообщения российских милблогеров, которые признали, что украинским войскам в районе Бахмута
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2022.12.25 (19)

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