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Количество жертв обстрела центра Херсона возросло до десяти, 55 раненых

Количество жертв обстрела центра Херсона возросло до десяти, 55 раненых (2)

Новини Донбасу 2022.12.24 19:38
24 декабря 2022, 18:58 Число жертв обстрела российскими войсками центра Херсона из РСЗО "Град" выросло до десяти человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, 55 человек ранены, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Янушевич уточнил, что среди пострадавших нет детей. В результате атаки оккупантов повреждены здания, автомобили и котельная
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2022.12.25 (2)

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