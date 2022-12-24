Количество жертв обстрела центра Херсона возросло до десяти, 55 раненых (2)

Новини Донбасу 2022.12.24 19:38
24 декабря 2022, 18:58
Число жертв обстрела российскими войсками центра Херсона из РСЗО "Град"
выросло до десяти человек. Об этом в эфире телемарафона сообщил
руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, 55 человек ранены, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.
Янушевич уточнил, что среди пострадавших нет детей.
В результате атаки оккупантов повреждены здания, автомобили и котельная
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