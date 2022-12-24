Уже не театр Пушкина в Харькове трижды попадал под обстрел - Синегубов (2)

Медиа-группа Объектив 2022.12.24 13:39

13:23 24.12.2022 Оксана Горун Фото: ХОВА Глава ХОВА Олег Синегубов назвал своевременным решение переименовать театр в Харькове, убрав из названия слова "русский" и "Пушкина". "Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей.