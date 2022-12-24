Уже не театр Пушкина в Харькове трижды попадал под обстрел - Синегубов (2)

Медиа-группа Объектив 2022.12.24 13:39
13:23 24.12.2022
Оксана Горун
Фото: ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов назвал своевременным решение переименовать театр
в Харькове, убрав из названия слова "русский" и "Пушкина".
"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному
фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с
землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания,
названные в честь их писателей и деятелей.
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, Россия
, Харьков
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, Киев