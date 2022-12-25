В Васильевке на неделю запретили жителям выходить из дома - штаб (14)

2022.12.25 (14)2022.12.24 (3) →
- Оккупанты ввели недельный "комендантский час" в Васильевке Запорожской области : Odessa Online 09:59
- Оккупанты ввели в Васильевке комендантский час на 6 дней : Inform.zp.ua 09:34
- В Васильевке оккупанты ввели комендантский час : Инфолайн 09:33
- Оккупанты ввели комендантский час в Васильевке, работникам выдают спецпропуска, а жителям запрещают покидать жилье : FinOboz 09:27
- 25 декабря 2022, 08:55 В Запорожской области оккупанты усиливают административные меры, ограничивают передвижение людей : Українські національні новини 09:13
- В Васильевке на Запорожье захватчики ввели комендантский час, который продлится неделю : Укринформ 08:46
- В Васильевке на Запорожье оккупанты запретили жителям покидать жилье с 28 декабря по 4 января : ОстроВ 08:01
- 07:26 25.12.2022 Оккупанты ввели комендантский час в Васильевке, работникам выдают спецпропуска, а жителям запрещают покидать жилье : Интерфакс-Україна 08:00
- В оккупированной Васильевке россияне усиливают режим: ввели многодневный комендантский час : ТСН.ua 07:46
- 25 декабря 2022, 07:12 В Васильевке оккупанты ввели комендантский час : Українські національні новини 07:43
- В Васильевке оккупанты ввели комендантский час : ПрессОрг24 07:42
- В Васильевке на неделю запретили жителям выходить из дома - штаб : Українська правда 07:40
- Декабрь, 25 в 7:24 Оккупанты запретили жителям Васильевки неделю выходить из дома - Генштаб ВСУ : ICTV Факти 07:36
- Оккупанты на 10 дней запретили жителям Горностаевке Херсонской области выходить из дома : Типичный Херсон 03:21