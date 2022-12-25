В Васильевке на неделю запретили жителям выходить из дома - штаб (14)

Українська правда 2022.12.25 07:40

Ольга Глущенко - Воскресенье, 25 декабря 2022, 07:35 В оккупированной Васильевке Запорожской области захватчики запретили местным жителям покидать жилье с 28 декабря по 4 января. Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать режимно- административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года".