"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (2)

Антикор.com.ua 2022.12.25 00:13
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и христиан западного
обряда со светлым праздником Рождества.
Он заявил, что этот праздник в 2022 году с горьким привкусом, но это и
возможность загадать единственное желание, о котором мечтают все украинцы.
Об этом глава государства заявил под своего традиционного вечернего
обращения.
По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году
ЗЛО, РОЖДЕСТВО, ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНЕЦ, БРОНЯ, ДОБРО, Зеленский
, Украина
, Херсон
, Запорожье
, Варшава
, Нью-Йорк
, Торонто
, Берлин
, Лондон
, Львов
, Ужгород