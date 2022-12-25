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"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (2)

Антикор.com.ua 2022.12.25 00:13
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и христиан западного обряда со светлым праздником Рождества. Он заявил, что этот праздник в 2022 году с горьким привкусом, но это и возможность загадать единственное желание, о котором мечтают все украинцы. Об этом глава государства заявил под своего традиционного вечернего обращения. По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году
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2022.12.25 (2)

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