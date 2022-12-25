Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии (14)

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- Большое наступление РФ на Украину будет в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии : Вісті-UA.net 14:31
- Время вероятного нового наступления РФ на Украину назвали в минобороны ФРГ : Lenta.ua 13:37
- Россия может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023 - Минобороны Германии : Страна.ua 13:16
- Декабрь, 25 в 12:40 Когда Россия может начать новое наступление и по каким сценариям: немецкие аналитики : ICTV Факти 13:06
- В Минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- В Минобороны Германии прогнозируют новое наступление армии РФ в апреле следующего года : Online.ua 12:00
- Немецкие СМИ озвучили сценарии возможного наступления России на Украину : УНИАН 11:43
- Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии : ДнепрCity.net 10:33
- Правительство Германии считает новое наступление России в апреле 2023 года почти неизбежным, - СМИ : 24 канал 10:30
- Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии : FinOboz 10:27
- В Германии сообщили, когда ждать повторного наступления России на Украину : Соцпортал 10:11
- Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии : РБК-Україна 09:31
- В Германии прогнозируют большое наступление РФ на Украину в апреле: СМИ рассказали о двух сценариях : Главред 04:35
- В Германии прогнозируют новое наступление России на Украину: рассматривают два сценария с участием Беларуси : DsNews 00:03