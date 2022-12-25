Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии (14)

ДнепрCity.net 2022.12.25 10:33

25.12.2022 В Минобороны Германии не исключают, что новое наступление России начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным. Кремль рассчитывает на помощь Белоруси, при этом возможны два сценария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ. Первый сценарий Как пишет Neue Z"urcher Zeitung, апрельское наступление предполагает возможное вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса.