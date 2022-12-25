В Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров" (5)

РБК-Україна 2022.12.24 22:01

Санкт-Петербург, Суббота 24 декабря 2022 21:58 Иллюстративное фото: в Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров" (скриншот видео) Автор: Иван Носальский Генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила подводные лодки-носители для "Калибров", Александр Бузаков скончался на 67- году жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).