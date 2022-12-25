В Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров" (5)

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- В рф умер глава компании по производству носителей для "Калибров" Бузаков : ДнепрCity.net 05:03
- 25 декабря 2022, 04:06 В рф умер глава компании по производству носителей для "Калибров" Бузаков : Українські національні новини 04:43
- В России умер глава компании по производству носителей для ракет "Калибр" (фото) : Фокус 01:04
- В России неожиданно умер глава компании, выпускающей носители "Калибров". Фото : Obozrevatel 01:01
- В России внезапно скончался глава компании по производству носителей для "Калибров" : 24 канал 00:30