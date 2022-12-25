Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В РФ произошел крупный пожар на базе снабжения

В РФ произошел крупный пожар на базе снабжения (12)

Кореспондент.net 2022.12.25 02:06
Текст: Олена Качуровська, 25 декабря 2022, 01:50 Фото: t.me/mchs_murmansk В РФ очередной пожар В Мурманске горела база снабжения Фактор, занимающаяся поставкой спецодежды и средств индивидуальной защиты. В российском Мурманске в субботу, 24 декабря, произошел масштабный пожар на базе снабжения Фактор, сообщили в местном отделении МЧС. Отмечается, что информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени.
МУРМАНСК, ПОЖАР, БАЗА, СПЕЦОДЕЖДА, БАЛЛОН, СНАБЖЕНИЕ, Звездочка, Россия, Мурманск, Москва
2022.12.25 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022