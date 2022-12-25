В РФ произошел крупный пожар на базе снабжения (12)

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- В Мурманске произошел пожар на базе снабжения, где хранилась военная форма и средства индивидуальной защиты. Фото : Obozrevatel 11:16
- В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения : Инфолайн 10:33
- На россии снова пожар: в Мурманске горит база поставок (фото) : СтопКор 09:20
- В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения : ПрессОрг24 07:42
- В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения : ДнепрCity.net 07:03
- 25 декабря 2022, 06:39 В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения : Українські національні новини 06:43
- 25 декабря 2022 01:38 В Мурманске снова масштабный пожар: огнем охвачена база снабжения : Gazeta.ua 02:33
- В РФ произошел крупный пожар на базе снабжения : Bigmir)net Новини 02:08
- В Россия произошел очередной масштабный пожар: горит база поставок спецодежды и средств индивидуальной защиты : Новое Время 02:01
- В российском Мурманске произошел масштабный пожар: пылает база снабжения (фото) : УНИАН 00:13
- В российском Мурманске загорелась база снабжения (фото) : Фокус 00:04