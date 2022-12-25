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В небе над Украиной зафиксировали Санта Клауса: Воздушные силы ВСУ гарантируют ему безопасный полет

В небе над Украиной зафиксировали Санта Клауса: Воздушные силы ВСУ гарантируют ему безопасный полет (13)

DsNews 2022.12.25 00:03
Воздушные силы ВСУ в Сочельник по григорианскому календарю заявили, что зафиксировали Санта Клауса в воздушном пространстве Украины суббота, 24 декабря 2022, 23:55 Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ, передает "ДС". "Воздушные силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", - говорится в сообщении. Командование опубликовало скриншот карты проекта Flightradar24, который
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