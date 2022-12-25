На Херсонщине во время разминирования погибли трое спасателей (фото) (13)

УНИАН 2022.12.25 01:43

Катерина Черновол 01:36, 25.12.22 Погибшие спасатели были из Житомирской области. На Херсонщине во время разминирования погибли спасатели / фото УНИАН В субботу, 24 декабря 2022 года, во время разминирования территории в Херсонской области погибли трое спасателей из Житомирской области. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области, на вражеской мине подорвались и погибли прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренной,