03:41 25.12.2022 В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости" (14)

Интерфакс-Україна 2022.12.25 04:15

В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости", сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. "Обсудили (с Епифанием - ИФ-У) ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких есть Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов", - написал он в телеграм-канале. Кулеба отметил, что встретился в канун рождественских праздников с