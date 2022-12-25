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03:41 25.12.2022 В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости" (14)

Интерфакс-Україна 2022.12.25 04:15
В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости", сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. "Обсудили (с Епифанием - ИФ-У) ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких есть Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов", - написал он в телеграм-канале. Кулеба отметил, что встретился в канун рождественских праздников с
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