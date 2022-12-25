03:41 25.12.2022 В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости" (14)

- На Киевщине в храмах ПЦУ планируют создавать "пункты несокрушимости" : MY.UA 11:08
- В церквях Киевщины могут обустроить "пункты несокрушимости" - Кулеба : Online.ua 11:00
- В Киевской области "пункты несокрушимости" откроют на базе храмов ПЦУ : Новое Время 10:46
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- Декабрь, 25 в 10:07 В Киевской области в храмах появятся Пункты несокрушимости - Кулеба : ICTV Факти 10:36
- На Киевщине "пункты несокрушимости" начнут организовывать в церковных храмах - детали : Слово і Діло 09:11
- На Киевщине "пункты несокрушимости" появятся в храмах ПЦУ : Obozrevatel 09:01
- В храмах на Киевщине могут появиться "пункты несокрушимости" - Кулеба : Українська правда 06:39
- В Киевской области "Пункти незламності" создадут на базе храмов: детали : ТСН.ua 06:01
- На Киевщине "пункты несокрушимости" будут создавать на базе храмов ПЦУ : MY.UA 05:38
- На Киевщине "пункты несокрушимости" будут создавать на базе храмов ПЦУ : Укринформ 05:31
- В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости" : FinOboz 04:27
- 03:41 25.12.2022 В храмах Киевщины планируется организовать "пункты несокрушимости" : Интерфакс-Україна 04:15