25 декабря 2022, 05:26 Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW (14)

- Продвижение врага под Бахмутом замедлилось - ISW : DailyUA 12:28
- 25 декабря 2022, 12:13 Продвижение оккупантов в районе Бахмута замедлилось, - ISW : Східний варіант 12:13
- Рашисты замедлили наступление на Бахмут, - ISW : World News 11:35
- Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW : Инфолайн 10:33
- ВС РФ замедлили наступление на Бахмут и хотят паузу - ISW : Vesti.ua 10:13
- Рашисты замедлили наступление на Бахмут, - ISW : Хвиля 10:05
- Продвижение врага под Бахмутом замедлилось - ISW : Bigmir)net Новини 09:08
- Декабрь, 25 в 8:47 Не имеют ресурсов и хотят паузу. Войска РФ замедлили наступление на Бахмут - ISW : ICTV Факти 09:06
- 25.12.2022 08:34 У "ЧВК Вагнера" тяжелые потери, темп наступления под Бахмутом снизился : ДонПресс 09:03
- Продвижение оккупантов в районе Бахмута замедлилось - ISW : Новини Донбасу 08:39
- Россияне замедлили наступление на Бахмут: в ISW рассказали почему : ТСН.ua 08:16
- Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW : ПрессОрг24 07:42
- 25 декабря 2022, 05:26 Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW : Українські національні новини 05:43