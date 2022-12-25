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25 декабря 2022, 05:26 Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW

25 декабря 2022, 05:26 Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась - ISW (14)

Українські національні новини 2022.12.25 05:43
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) проследили замедление наступления российских войск в районе Бахмута, передает УНН. Детали Аналитики ISW подсчитали, что в ноябре и декабре оккупанты сделали меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем. Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темпы своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться
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