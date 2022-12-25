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25 декабря 2022, 14:05 В рф намерены повысить налоги для уехавших россиян: госдума готовит закон

25 декабря 2022, 14:05 В рф намерены повысить налоги для уехавших россиян: госдума готовит закон (15)

Українські національні новини 2022.12.25 14:13
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В москве намерены поднять налоги для уехавших россиян в наказание за то, что "они предали свою страну, родных и близких". Об этом в своем Телеграм сообщил председатель государственной думы вячеслав володин, передает УНН. Цитата "Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно.
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