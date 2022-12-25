25 декабря 2022, 14:05 В рф намерены повысить налоги для уехавших россиян: госдума готовит закон (15)

- 25 декабря 2022, 14:05 В рф намерены повысить налоги для уехавших россиян: госдума готовит закон : Українські національні новини 14:13
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- В россии хотят повысить налоги для граждан, выехавших за границу: "Предали свою страну" : Громадське телебачення 14:06
- Спикер Госдумы РФ предложил повысить налоги для россиян, уехавших из страны : Крым.Реалии RFE/RL 13:43
- "Они предали свою страну, родных и близких": В россии планируют повысить налоги для сбежавших из страны : Преступности.нет 13:39
- В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны : РИА Мелитополь 13:10
- В России хотят повысить налоги для беглых граждан : Online.ua 13:00
- Россиян, покинувших РФ, хотят наказать повышением налогов : Українська правда 12:40
- Наказание за "измену": сбежавшим из страны россиянам хотят повысить налоги : Слово і Діло 11:41
- В России готовы к повышению налогов для граждан, уехавших из страны : Kafanews 11:38
- В России собираются наказывать повышенными налогами "непокорных граждан", сбежавших из страны : ТСН.ua 11:16
- Госдума РФ хочет поднять налоги для "сбежавших" из страны : ОстроВ 10:01
- 25.12.2022 09:19 Покинувших Россию ее граждан накажут : ДонПресс 09:33
- В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны : Антикор.com.ua 09:14
- В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны : РБК-Україна 08:46