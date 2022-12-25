В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск (видео) (13)

- 11:44 / 25.12.2022 В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома (видео) : Багнет 12:01
- 25.12.22 09:01 Ночью в районе аэродрома в Курске раздалось несколько взрывов. ВИДЕО : Цензор.Нет 10:32
- В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск : MY.UA 10:08
- В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск (видео) : Фокус 10:04
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- Жители Курска сообщают о взрывах : Українська правда 09:40
- В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэропорта : MY.UA 09:08
- Декабрь, 25 в 9:03 Ночь "бавовны" в РФ: в районе курского аэродрома прогремела серия взрывов : ICTV Факти 09:05
- В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома (видео) : РБК-Україна 08:46
- В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэропорта : РИА Мелитополь 08:40
- В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэропорта : ТСН.ua 08:31