В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск (видео) (13)

Фокус 2022.12.25 10:04

25 декабря 2022 в 09:40 Фото: РИА Новости | В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск Ночью, 25 декабря, возле российского города Курск произошло несколько взрывов в районе местного аэродрома. 25 декабря, после 3 часов ночи в местных Telegram-каналах появилась информация о взрывах, которые произошли в районе аэродрома, который находится в деревне Халино, Курского района, Россия.