Российские силовики создают условия для отбора денег у олигархов, - ISW (13)

Преступности.нет 2022.12.25 10:09

25.12.2022 10:07 Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики пишут, что финансист ЧВК "Вагнера" евгений пригожин присутствовал на похоронах наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что рф необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют