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Фокус: Украина

В Курске произошла "бавовна": сообщается о взрывах на аэродроме (14)

Хвиля 2022.12.25 10:35
В сеть слили видео момента взрыва "Хвыля" 25.12.2022 10:20:00 Взрывы на аэродромах в России / Фото: Maxar, иллюстративное В ночь на 25 декабря на аэродроме вблизи Курска произошла "бавовна". Об этом пишут местные Телеграм-каналы. Сообщается об одном мощном взрыве на аэродроме "Халино" возле Курска. Также в сети опубликовано видео слышен взрыв.
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