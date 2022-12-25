В Винницкой области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом погибли два человека, в том числе ребенок - полиция (12)

Гордон 2022.12.25 02:05

Сегодня 01.58 24 декабря в Винницкой области возле села Поповцы столкнулись легковой автомобиль, в котором было два человека, и автобус с 18-ю пассажирами. Об этом проинформировала в Fаcebook полиция региона. "По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, вызвавшая ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом.