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Фокус: Украина

На аэродроме в Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К: что известно (24)

УНИАН 2022.12.25 17:13
Катерина Шварц 16:57, 25.12.22 Сообщается, что самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. В Беларуси загорелся российский МиГ-31К / фото function.mil.ru В воскресенье, 25 декабря, в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" загорелся российский истребитель-перехватчик МиГ-31К, который способен запускать гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М "Кинжал". Соответствующей информацией обладает мониторинговая группа "Беларускі
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