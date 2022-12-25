Армия РФ потеряла под Бахмутом тысячи солдат - Гайдай (19)

Online.ua 2022.12.25 15:00

25 декабря, 14:19 Кремлевская армия теряет тысячи солдат в военных действиях под Бахмутом. Также там "воюют" военные Чечни и "вагнеровцы". Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Всеукраинского телемаротона Россияне теряют под Бахмутом тысячи своих солдат Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любящий кремлевский режим.