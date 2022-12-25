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В Москве внезапно умер экс-главком сухопутных войск рф

В Москве внезапно умер экс-главком сухопутных войск рф (14)

Николаевские новости 2022.12.25 17:56
25.12.2022 16:36 Генерал был главным военным представителем России при НАТО. 25 декабря в Москве в возрасте 69 лет внезапно умер российский генерал Алексей Маслов, занимавший должность главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2004-2008-х гг., а позже - главного военного представителя России при НАТО. О смерти Маслова сообщил концерн Уралвагонзавод. "Руководство АО Концерн Уралвагонзавод с глубокой печалью сообщает, что
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