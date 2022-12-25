В Москве внезапно умер экс-главком сухопутных войск рф (14)

Николаевские новости 2022.12.25 17:56
25.12.2022
16:36
Генерал был главным военным представителем России при НАТО.
25 декабря в Москве в возрасте 69 лет внезапно умер российский генерал
Алексей Маслов, занимавший должность главнокомандующего Сухопутными
войсками РФ в 2004-2008-х гг., а позже - главного военного представителя
России при НАТО.
О смерти Маслова сообщил концерн Уралвагонзавод.
"Руководство АО Концерн Уралвагонзавод с глубокой печалью сообщает, что
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