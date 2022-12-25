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Китай провел военные учения по нанесению ударов вокруг Тайваня

Китай провел военные учения по нанесению ударов вокруг Тайваня (15)

Dozeninfo 2022.12.25 20:22
Сегодня в 19:44 Вооруженные силы Китая заявили о проведении в воскресенье военных тренировок с имитацией нанесения огневых ударов в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на провокации со стороны острова и Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на заявление Восточного оперативного командования Народно-освободительной армии Китая сообщает Reuters, передает Укринформ. Как отметили китайские военные, они провели "общее патрулирование и
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