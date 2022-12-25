25 декабря 2022, 15:45 Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для экстремальных холодов (17)

Східний варіант 2022.12.25 16:13

Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным силам Украины около 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке. "Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным силам Украины около 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, тяжелые спальные мешки и