25 декабря 2022, 15:45 Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для экстремальных холодов (17)

- Британия передала Украине более 900 генераторов и отправила ВСУ 15 000 комплектов для экстремальных холодов - Уоллес : Центр журналистских расследований 17:37
- Великобритания передала Украине 900 генераторов : Ukraine open for business 17:19
- Великобритания передала ВСУ 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов : ПрессОрг24 16:42
- Декабрь, 25 в 16:09 Великобритания передала Украине более 900 генераторов и 15 тыс. комплектов для экстремальных холодов : ICTV Факти 16:36
- Великобритания передала Украине 900 генераторов : Fixygen 16:27
- 25 декабря 2022, 15:45 Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для экстремальных холодов : Східний варіант 16:13
- Британия передала Украине генераторы и комплекты для экстремальных холодов : Слово і Діло 16:11
- Великобритания отправила Украине генераторы и помощь для ВСУ : ОстроВ 16:01
- Британия передала 15 тысяч зимних комплектов и 900 генераторов, - Генштаб : РБК-Україна 16:01
- Украина получит от Британии более 900 генераторов и 15 тысяч комплектов для экстремальных холодов для ВСУ : Преступности.нет 15:39
- 900 генераторов и зимние наборы: Британия передала помощь для Украины : Флот2017 15:27
- Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для воинов ВСУ на случай экстремальных холодов : Еспресо TV 15:04
- Великобритания поставила Украине тысячи наборов для экстремальных холодов и более 900 генераторов : Online.ua 15:00
- 25 декабря 2022, 14:18 Великобритания передала ВСУ 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов : Українські національні новини 14:43
- Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для экстремальных холодов : MY.UA 14:08
- Британия передала Украине более 900 генераторов и 15 000 комплектов для экстремальных холодов : Укринформ 14:01
- 13:34 25.12.2022 Британия передала Украине более 900 генераторов, отправила около 15 тыс. наборов для экстремальных холодов - глава оборонного ведомства : Интерфакс-Україна 14:00