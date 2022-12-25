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Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ

Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ (17)

РБК-Україна 2022.12.25 14:16
Воскресенье 25 декабря 2022 14:14 Иллюстративное фото: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны (wikipedia.org) Автор: Елизавета Драбкина Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israelinfo, который приводит сообщение 12-ого канала израильского телевидения.
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