Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ (17)

РБК-Україна 2022.12.25 14:16

Воскресенье 25 декабря 2022 14:14 Иллюстративное фото: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны (wikipedia.org) Автор: Елизавета Драбкина Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israelinfo, который приводит сообщение 12-ого канала израильского телевидения.