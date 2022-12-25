Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ (17)

- 25 декабря 2022 20:22 В Иране сделали циничное заявление относительно "эффективности" своих дронов : Gazeta.ua 20:34
- Кремль пообещал Ирану современные истребители в обмен на дроны : Online.ua 20:00
- Россия передаст Ирану истребители Су-35: что получит взамен : Апостроф 19:45
- Россия может поставить Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-"камикадзе", - СМИ : Лига Информ 19:06
- Что получит Иран от России в обмен на дроны : Головне в Україні 19:05
- 25 декабря 2022 18:24 Россия предоставит Ирану десятки истребителей: СМИ узнали подробности сделки : Dynamomania.com 18:34
- 17:17 25.12.2022 Москва собирается поставить Ирану 24 истребителя Су-35 - СМИ : Интерфакс-Україна 18:30
- В обмен на дроны РФ поставит в Иран Су-35, которые предназначались для Египта - СМИ : Front News International 18:29
- Москва собирается поставить Ирану 24 истребителя Су-35 - СМИ : FinOboz 18:27
- Россия в обмен на дроны-камикадзе поставит Ирану 24 истребителя Су-35 - СМИ : ОстроВ 18:01
- Россия предоставит Ирану десятки истребителей: СМИ узнали подробности сделки : УНИАН 17:43
- Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ : РИА Мелитополь 17:40
- В Израиле сообщили, что Россия в скором времени передаст Ирану в обмен на дроны : ТСН.ua 16:31
- Россия поставит Ирану многоцелевые истребители в обмен на дроны : Страна.ua 16:31
- Декабрь, 25 в 15:15 Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны : ICTV Факти 15:36
- Западная разведка установила чем россия расплатилась за "шахиды" : УкрОП.org 14:45
- Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны, - СМИ : РБК-Україна 14:16