25 декабря 2022 15:10 Ракеты РФ ударили по Краматорску. Под жестокими обстрелами еще один городОновлено (16)

Gazeta.ua 2022.12.25 15:32

Россияне обстреляли Краматорскую промышленную зону. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Три ракеты ударили по промышленной зоне, сообщил городской голова Александр Гончаренко. По предварительной информации жертв нет. "Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - добавил он. Также оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке.