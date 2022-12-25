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Фокус: Украина

25 декабря 2022 15:10 Ракеты РФ ударили по Краматорску. Под жестокими обстрелами еще один городОновлено (16)

Gazeta.ua 2022.12.25 15:32
Россияне обстреляли Краматорскую промышленную зону. Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Три ракеты ударили по промышленной зоне, сообщил городской голова Александр Гончаренко. По предварительной информации жертв нет. "Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - добавил он. Также оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке.
КРАМАТОРСК, ОККУПАНТ, РАКЕТА, АРТИЛЛЕРИЯ, АВДЕЕВКА, ГРАД, Кириленко, Гончаренко, Донецк, Россия, Украина

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