Земля покрыта обломками: россияне ракетами ударили по Краматорску (фото) (16)

ТСН.ua 2022.12.25 15:16

Оксана Зинченко 15:07, 25.12.22 Оккупанты ударили по промышленной зоне Краматорска. Российские оккупационные войска днем 25 декабря обстреляли украинский город Краматорск Донецкой области. Об этом рассказал городской глава Александр Гончаренко. По его данным, российские войска выпустили по Краматорску три ракеты. Оккупанты ударили по промышленной зоне города. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.