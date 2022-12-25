Секретарь СНБО объяснил, как правильно называть оккупантов: почему не стоит злоупотреблять неологизмами (23)

УНИАН 2022.12.25 16:43

Екатерина Присяжнюк 16:10, 25.12.22 обновлено Образ противника не нужно размывать, отметил Данилов. Российских захватчиков не стоит очень часто называть новыми терминами, отметил Алексей Данилов / фото ua.depositphotos.com Украинцам не стоит слишком часто называть российских захватчиков новыми терминами (неологизмами), поскольку это размывает образ противника. Нужно писать "Россия", "россиянин", "русский" и сразу документировать для