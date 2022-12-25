Секретарь СНБО объяснил, как правильно называть оккупантов: почему не стоит злоупотреблять неологизмами (23)

- Данилов объяснил, почему не стоит называть россиян "орками" или "свинособаками" : 24 канал 17:30
- Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : Front News International 17:29
- Данилов рассказал, как правильно называть оккупантов : Соцпортал 17:11
- 16:48 25.12.2022 Данилов призывает "не увлекаться" терминами "орк, русня, свинособака" : Петр и Мазепа 17:09
- Декабрь, 25 в 16:40 Не "орки" и "свинособаки": Данилов призвал называть россиян правильно : ICTV Факти 17:06
- Секретарь СНБО Украины объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : Перший Криворізький 17:02
- Данилов просит в контексте военных преступлений называть россиян россиянами : OstanniPodii.com 17:00
- Секретарь СНБО объяснил, как правильно называть оккупантов: почему не стоит злоупотреблять неологизмами : УНИАН 16:43
- Данилов пояснил, почему не стоит называть россиян "орками, русней или свинособаками" : НБН 16:38
- 25.12.2022 16:06 "Убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал": в СНБО объяснили, как нужно называть жителей РФ : ДонПресс 16:33
- 25 декабря 2022 15:57 Данилов советует не называть россиян "орками" и "свинособаками": какая причина : Gazeta.ua 16:33
- 25.12.22 16:03 Данилов рекомендует не называть оккупантов орками и свинособаками: Это размывает образ врага : Цензор.Нет 16:32
- Обидное сравнение для невинных животных. Данилов посоветовал не называть россиян "свинособаками и орками" : Новое Время 16:16
- Не орки или свинособаки. Данилов объяснил, почему не следует увлекаться новыми названиями : РБК-Україна 16:16
- Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : Еспресо TV 16:04
- Размывается образ врага: Данилов просит украинцев не называть россиян "орками" и "свинособаками" : DsNews 16:03
- Данилов объяснил, почему не стоит называть россиян "орками" и "свинособаками" : Новини Live 15:57
- 25.12.2022 в 15:43 Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками" : InfoResist.org 15:45
- Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : Слово і Діло 15:41
- Почему свиньи "обижаются" на оккупантов: ликбез от Данилова, как правильно называть захватчиков : ТСН.ua 15:31
- Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками" : Українська правда 15:10
- Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : MY.UA 15:08
- Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками" : Укринформ 15:01