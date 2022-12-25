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У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие - СМИ (15)

Инфолайн 2022.12.25 17:33
Автор: Дарья Золотова 25/12/22 | 17:04 Теги: політика, Туреччина, На грузовом судне в Черном море у берегов Турции произошел взрыв. Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате инцидента 16 человек удалось спасти, однако капитан корабля числится пропавшим без вести, передает УНН. По информации канала, корабль курсировал под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон.
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