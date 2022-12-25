У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие - СМИ (15)

- У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие - СМИ : ПрессОрг24 19:42
- В море у берегов Турции произошел взрыв на грузовом судне : Судово-юридична газета 19:20
- На грузовом судне вблизи Турции произошел взрыв : Obozrevatel 19:01
- В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на корабле: среди пострадавших - украинец : Антикор.com.ua 18:16
- В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на корабле: среди пострадавших - украинец : Obozrevatel 18:01
- В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на сухогрузе : BlackSeaNews.net 18:01
- В Турции произошел взрыв на грузовом судне: пострадали 17 человек, среди них украинец : Еспресо TV 17:34
- У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие - СМИ : Инфолайн 17:33
- В Турции произошел взрыв на грузовом судне: среди пострадавших - украинец : ТСН.ua 17:31
- На борту судна в Черном море прогремел взрыв. Капитан корабля пропал без вести : Страна.ua 17:31
- Взрыв на грузовом судне в Турции: СМИ сообщают, что среди пострадавших есть украинец : 24 канал 17:30
- 25 декабря 2022, 16:58 У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на сухогрузе, есть пострадавшие - СМИ : Українські національні новини 17:13
- В Турции прогремел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец : Слово і Діло 17:11
- У берегов Турции в Черном море взорвалось судно с украинцами на борту : Lenta.ua 17:07
- В Турции произошел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец : РБК-Україна 16:16