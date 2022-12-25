В новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут. Что грозит нарушителям (18)

- 21:37 25.12.2022 В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется - Нацполиция : Интерфакс-Україна 22:00
- Нацполиция: в новогоднюю ночь комендантский час не отменяется : Odessa Online 21:59
- Комендантский час в новогоднюю ночь: нарушителей будет задерживать полиция : Новости N 21:38
- Декабрь, 25 в 21:19 Комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется: нарушителей будет задерживать полиция : ICTV Факти 21:36
- 25.12.22 21:03 В новогоднюю ночь комендантский час не отменяется: нарушителей будут задерживать, - Нацполиция : Цензор.Нет 21:32
- Нацполиция рассказала о новогодней ночи в условиях войны: сократят ли комендантский час : СтопКор 21:20
- Будет или нет комендантский час в новогоднюю ночь: ответ полиции : Апостроф 21:15
- Комендантский час в новогоднюю ночь: нарушителей будет задерживать полиция : Антикор.com.ua 21:15
- Стало известно, отменят ли комендантский час в новогоднюю ночь : УНИАН 21:13
- В новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа будут задерживать - полиция : Слово і Діло 21:11
- Украинцы, вышедшие на улицу в новогоднюю ночь, рискуют оказаться в отделении, - Нацполиция : Фокус 21:04
- В Украине в новогоднюю ночь не отменяют комендантский час : DsNews 21:03
- Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине: в Нацполиции объяснили, будет ли действовать : Obozrevatel 21:01
- В полиции рассказали, будет ли комендантский час действовать на Новый год : 24 канал 21:00
- В новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут. Что грозит нарушителям : Страна.ua 20:46
- Комендантский час в новогоднюю ночь: нарушителей будет задерживать полиция : РБК-Україна 20:31
- В Нацполиции рассказали об ограничениях в Украине на период зимних праздников : UA.News 17:26
- Улица и салюты - под запретом: что грозит нарушителям в новогоднюю ночь : Медиа-группа Объектив 15:09