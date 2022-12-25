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В новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут. Что грозит нарушителям

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут. Что грозит нарушителям (18)

Страна.ua 2022.12.25 20:46
20:32, сегодня В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. Фото: Pixabay В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона. По ее словам, те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.
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