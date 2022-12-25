В новогоднюю ночь комендантский час в Украине отменять не будут. Что грозит нарушителям (18)

Страна.ua 2022.12.25 20:46

20:32, сегодня В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. Фото: Pixabay В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона. По ее словам, те, кто выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.