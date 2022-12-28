После деоккупации Кременной есть два варианта развития событий - Гайдай (80)

ОстроВ 2022.12.28 15:00

28.12.2022 13:59. После деоккупации Кременной есть два варианта развития событий на фронте в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в прямом эфире канала "Белсат" 28 декабря. "После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: идти на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку