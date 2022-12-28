После деоккупации Кременной есть два варианта развития событий - Гайдай (80)

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- 28.12.2022 Оккупационное командование эвакуировалось из Кременной : Восточный Дозор 23:34
- The New York Times: ВСУ стали ближе к освобождению Кременной : FakeOFF 21:39
- Бегут от ВСУ: РФ вывезла из Кременной оккупационное командование : Главред 20:05
- 28 декабря 2022 17:52 Россияне заблудились и попали в плен ВСУ возле Кременной: видео : Gazeta.ua 18:34
- После Кременной есть два варианта развития событий - Гайдай : Front News International 18:29
- ВСУ приблизились к освобождению Кременной : Status Quo 17:42
- ВСУ близки к освобождению Кременной - NYT : Vesti.ua 17:14
- ВСУ захватили в плен российских оккупантов возле Кременной (ВИДЕО) : DsNews 17:03
- Действительно ли ВСУ приближают освобождение Кременной: в ВСУ прокомментировали статью известного издания NYT : ТСН.ua 17:01
- В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной : Українська правда 16:40
- Западные СМИ: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, кульминация битвы за Бахмут : Запорожские вести 16:38
- ВСУ бьются за Кременную, освобождение приближается - NYT : Известия в Украине 16:37
- В ВСУ рассказали детали освобождения Кременной и Сватово : Lenta.ua 16:37
- 28.12.2022 16:21 На Луганщине украинские военные взяли в плен группу российских солдат : ДонПресс 16:33
- ВСУ неуклонно приближаются к освобождению Кременной - NYT : Вісті-UA.net 16:31
- ВСУ захватили в плен оккупантов возле Кременной (видео) : ТСН.ua 16:16
- 28 декабря 2022, 15:35 ВСУ захватили в плен группу оккупантов возле Кременной (видео) : Східний варіант 16:13
- ОК Схід - о Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений. Нужно запастись терпением : UA-Футбол 16:12
- ВСУ захватили в плен группу оккупантов возле Кременной (видео) : РБК-Україна 15:46
- ВСУ о ситуации около Кременной: о "существенном результате сообщим", ждите "официальных данных" : Крым.Реалии RFE/RL 15:44
- Россияне будут пытаться не дать нам зайти в Рубежное в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко : Еспресо TV 15:34
- Череватый о ситуации под Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых : Гордон 15:05
- Наберитесь терпения, - в ВСУ прокомментировали прогноз New York Times об освобождении Кременной : 24 канал 15:00
- После деоккупации Кременной есть два варианта развития событий - Гайдай : ОстроВ 15:00
- Украинские воины мощно работают в направлении Кременной: в ВСУ рассказали детали : УНИАН 14:43
- ВСУ близки к прорыву в районе Кременной. Взятие города обрушит линию российской обороны в Луганской области : Журнал Житомира 14:39
- Декабрь, 28 в 14:14 Надо запастись терпением: Череватый о прогнозе NYT по освобождению Кременной : ICTV Факти 14:36
- 28 декабря 2022 13:34 Бои за Кременную и Сватово - в ВСУ сообщили последние новости : Gazeta.ua 14:34
- В ВСУ призывают дождаться официальной информации об освобождении Кременной : Укринформ 14:16
- 28 декабря 2022, 14:06 ВСУ приблизились к освобождению Кременной, - New York Times : Східний варіант 14:13
- Z-каналы бьют тревогу из-за продвижения ВСУ: занят важный опорник под Червонопоповкой : Новости без границ 14:06
- NYT: возвращение Кременной - это нечто большее, чем просто освобождение города Украины : Новости без границ 14:06
- Возвращение Кременной - это нечто большее, чем просто освобождение города : From-UA.com 14:05
- Украинские военные приближаются к освобождению Кременной, - NYT : Соцпортал 13:41
- В направлении Кременной продолжается мощная работа наших подразделений, - Череватый : Головне в Україні 13:35
- 28 декабря, 13:05 Силы обороны Украины приблизились к освобождению стратегически важного населенного пункта в Луганской области : Dumskaya.net 13:33
- ВСУ стали еще ближе к освобождению Кременной: карта : Апостроф 13:30
- В ВСУ прокомментировали прогноз New York Times об освобождении Кременной : Новое Время 13:16
- Ворота в важные центры на Донбассе. ВСУ приближаются к освобождению Кременной, - NYT : РИА Мелитополь 13:11
- Время терять не будем: Зеленский о реализации договоренностей, достигнутых во время визита в США : Резонанс.info 13:11
- NYT написала, что Украина близка к освобождению Кременной. ВСУ: Сообщим после результата : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Гайдай рассказал о признаках отступления россиян из Кременной и почему наступление ВСУ осложняется : ТСН.ua 13:01
- Кременная и Сватово. Почему их освобождение важно и что там происходит : РБК-Україна 12:46
- Гайдай объяснил оперативное значение деоккупации Сватово и Кременной : Lenta.ua 12:37