Встреча с министром обороны Франции и ежегодная речь в Раде. Новое обращение Зеленского (76)

2022.12.28 (76)2022.12.27 (4) →
- Земля и небо будут защищены: Франция согласилась передать Украине оружие и системы ПВО : Главред 23:05
- 28.12.22 22:45 Украина и Франция договорились об освоении ВСУ новой системы ПВО, - Минобороны : Цензор.Нет 23:02
- Франция будет поставлять Украине оружие и системы ПВО : ОстроВ 23:01
- Встреча с министром обороны Франции и ежегодная речь в Раде. Новое обращение Зеленского : Страна.ua 23:01
- Франция пообещала Украине новые системы ПВО : Online.ua 23:00
- Франции создала спецфонд для приема заказов Украины по оружию : УНИАН 22:43
- 28 декабря 2022, 21:51 Зеленский обсудил с министром обороны Франции усиление обороноспособности Украины (видео) : Східний варіант 22:43
- Зеленский встретился с министром Вооруженных сил Франции: о чем говорили : УНИАН 22:43
- Зеленский озвучил "насущные оборонные нужды Украины" на встрече с министром обороны Франции : Крым.Реалии RFE/RL 22:43
- Зеленский встретился с министром обороны Франции: речь шла об оборонных нуждах Украины : ПрессОрг24 22:42
- Заказы ВПК для Украины и военные потребности на 2023 год: итоги визита министра ВС Франции : MY.UA 22:39
- Декабрь, 28 в 22:11 Заказы ВПК для Украины и военные потребности на 2023 год: итоги визита министра ВС Франции : ICTV Факти 22:35
- Фронт и вооружение: о чем говорили Зеленский и министром обороны Франции - детали : Флот2017 22:27
- 21:35 28.12.2022 Франция продолжит поставлять нам ПВО - Резников : Петр и Мазепа 22:09
- 28.12.22 21:39 Франция поможет Украине с обслуживанием уже выделенного оружия, - Лекорню : Цензор.Нет 22:02
- Зеленский встретился с министром Вооруженных cил Франции Лекорню: говорили о нуждах армии и помощи Украине. Видео : Obozrevatel 22:01
- Франция предоставит оружие и системы ПВО Украине : ТСН.ua 21:46
- Резников провел переговоры с главой Минобороны Франции. Министры договорились о новых поставках систем ПВО Украине : Новое Время 21:46
- Резников договорился с Лекорню о продолжении поставок ПВО Украине : Vesti.ua 21:43
- 28 декабря 2022, 20:40 Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции : Східний варіант 21:43
- Франция продолжит поставлять Украине системы ПВО - Резников : Слово і Діло 21:41
- Министр обороны Франции в Киеве обсудил планы военной помощи Украине на 2023 год : Українська правда 21:40
- В Украину приехал министр обороны Франции, он встретился с Зеленским : Гордон 21:35
- 28 декабря 2022 21:25 В Украину приехал министр обороны Франции : Gazeta.ua 21:34
- Министр обороны Франции в Киеве обсудил планы военной помощи Украине на 2023 год : УП Європейська правда 21:34
- Зеленский провел встречу с министром обороны Франции: о чем говорили (ВИДЕО) : DsNews 21:33
- Резников договорился с министром обороны Франции о продолжении поставок ПВО : 24 канал 21:30
- Зеленский и Лекорню обсудили военную помощь Украине от Франции, гаубицы "Цезарь" и ЗРК "Мистраль" : Страна.ua 21:16
- Зеленский встретился с министром Вооруженных Сил Франции : Vesti.ua 21:14
- Зеленский встретился с министром обороны Франции : Антикор.com.ua 21:14
- Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции : Антикор.com.ua 21:14
- Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции : РИА Мелитополь 21:11
- Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции : Новости N 21:09
- Зеленский обсудил с министром обороны Франции усиление обороноспособности Украины : Еспресо TV 21:04
- 28.12.22 20:59 Зеленский обсудил с министром обороны Франции Лекорню оборонные нужды Украины : Цензор.Нет 21:02
- Зеленский встретился с министром обороны Франции. Обсудили "практические шаги" для обороноспособности Украины : Новое Время 20:46
- Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции : РБК-Україна 20:46
- 20:22 28.12.2022 Зеленский и министр обороны Франции Себастьен Лекорню обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере : Интерфакс-Україна 20:46
- 28 декабря 2022, 20:25 Зеленский встретился с министром обороны Франции: речь шла об оборонных нуждах Украины : Українські національні новини 20:43
- Зеленский встретился с министром обороны Франции : MY.UA 20:39
- Зеленский встретился с министром обороны Франции : Укринформ 20:32
- Зеленский встретился с министром обороны Франции: обсудили дальнейшее сотрудничество : РБК-Україна 20:31
- В Киев с визитом прибыл министр обороны Франции : NewsSky.com.ua 18:55
- Глава Минобороны Франции прибыл в Киев обсудить военную поддержку Украины : World News 17:35
- СМИ сообщают о визите министра обороны Франции в Киев : Крым.Реалии RFE/RL 16:43
- В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции : Инфолайн 16:33