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Встреча с министром обороны Франции и ежегодная речь в Раде. Новое обращение Зеленского

Встреча с министром обороны Франции и ежегодная речь в Раде. Новое обращение Зеленского (76)

Страна.ua 2022.12.28 23:01
22:44, сегодня Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 28 декабря. Главное из заявлений президента: Сообщил о встрече с министром обороны Франции. Рассказал о своем ежегодном обращении к парламенту и встрече с главами комитетов Верховной Рады. Напомним, сегодня в Киев впервые с 24 февраля приехал глава Минобороны
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2022.12.28 (76)

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