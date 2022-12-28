Встреча с министром обороны Франции и ежегодная речь в Раде. Новое обращение Зеленского (76)

Страна.ua 2022.12.28 23:01

22:44, сегодня Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 28 декабря. Главное из заявлений президента: Сообщил о встрече с министром обороны Франции. Рассказал о своем ежегодном обращении к парламенту и встрече с главами комитетов Верховной Рады. Напомним, сегодня в Киев впервые с 24 февраля приехал глава Минобороны