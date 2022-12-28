Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы (35)

- Мэрия Одессы подтвердила начало демонтажа памятника Екатерине II : UA.News 19:26
- Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы : Судово-юридична газета 18:21
- В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II : Укринформ 18:17
- В Одессе официально подтвердили снос памятника Екатерине II : Антикор.com.ua 18:14
- 28 декабря, 17:33 В Одесском горсовете подтвердили начало демонтажа памятника Екатерине II : Dumskaya.net 18:03
- 28.12.2022 17:23 На Екатерининской площади начался демонтаж памятника "Основателям Одессы" (видеокомментарий) : Одессит.ua 17:59
- Памятник "Основателям Одессы" готовят к демонтажу : Вечерняя Одесса 17:32
- Памятник Екатерине из центра Одессы будет передан в художественный музей : Версии.com 17:30
- Памятник Екатерине из центра Одессы после демонтажа будет передан в художественный музей - горсовет : Front News International 17:29
- 28.12.22 16:57 Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы : Цензор.Нет 17:02
- В Одессе начали подготовку к демонтажу памятника Екатерине II : UA-Футбол 16:42
- В Одессе сносят памятник российской императрице Екатерине II: объяснение горсовета : ТСН.ua 16:31
- 15:43 28.12.2022 Памятник Екатерине из центра Одессы после демонтажа будет передан в художественный музей - горсовет : Интерфакс-Україна 16:30
- После демонтажа памятник Екатерине II в Одессе передадут в художественный музей : Новое Время 16:01
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй (фото, видео) : Новости N 15:38
- В Одессе начали работы по демонтажу памятника Екатерине ІІ. Фото, видео : Гордон 14:35
- 28.12.2022 в 13:31 В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине ІІ : InfoResist.org 13:45
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине ІІ : Корабелов.инфо 13:42
- "Похоже, Катю убирают!" - в Одессе коммунальщики приехали к скандальному памятнику. ФОТО, ВИДЕО : From-UA.com 13:35
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине - СМИ : Версии.com 13:30
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй : Преступности.нет 13:09
- В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II : Odessa.net.ua 13:02
- 12:30 28.12.2022 В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II (видео) : Петр и Мазепа 12:39
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II, - СМИ, видео : Судово-юридична газета 12:20
- В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II : Головне в Україні 12:05
- 28.12.22 11:40 В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 12:02
- В Одессе начинают снимать скандальный памятник Екатерине II : Obozrevatel 12:01
- 11:06 28.12.2022 В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине - СМИ : Интерфакс-Україна 11:46
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II - фото : Слово і Діло 11:41
- В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине - СМИ : FinOboz 11:27
- СМИ: В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине (видео) : СтопКор 11:20
- В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II : Новое Время 11:16
- 28 грудня, 09:57 В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй : Dumskaya.net 10:03
- 28 декабря, 09:57 В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй : Dumskaya.net 10:03