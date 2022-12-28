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Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы

Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы (35)

Судово-юридична газета 2022.12.28 18:21
18:03, 28 декабря 2022 Согласно решению Одесского городского совета элементы памятника будут переданы в Одесский художественный музей. 30 ноября 2022 года, во время XVI сессии Одесского городского совета, депутаты горсовета поддержали решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". Сегодня, 28 декабря, в Одессе начат процесс демонтажа и переноса памятника. Согласно решению Одесского городского совета элементы памятника будут
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