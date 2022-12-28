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Фокус: Украина

28 декабря 2022, 13:24 Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном (37)

Українські національні новини 2022.12.28 13:43
фотогалерея КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харьковской области в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик, они были госпитализированы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН. Цитата "Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от мин и неразорванных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами.
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