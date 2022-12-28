28 декабря 2022, 13:24 Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном (37)

- В Харьковской области отец с 7-летним сыном подорвались на мине : Судово-юридична газета 20:20
- Мужчина и семилетний мальчик подорвались на взрывном устройстве в Украине : MY.UA 19:38
- Мужчина и семилетний мальчик подорвались на взрывном устройстве в Украине : From-UA.com 19:35
- Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном : Инфолайн 15:33
- В лесу на Харьковщине на мине подорвались мужчина и ребенок : RegioNews 15:11
- Отец с 7-летним сыном подорвались на российской мине в Харьковской области : Страна.ua 14:46
- В Харьковской области на российской мине подорвался семилетний ребенок : Харків Тimes 14:12
- Мужчина и ребенок на Харьковщине подорвались на российской мине : Соцпортал 14:11
- В Харьковской области отец с 7-летним сыном подорвались на мине : Online.ua 14:00
- 28 декабря 2022, 13:24 Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном : Українські національні новини 13:43
- Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном : ПрессОрг24 13:43
- В Харьковской области 7-летний мальчик и его отец подорвались на минах. Их госпитализировали : Громадське телебачення 13:36
- На Харьковщине 7-летний мальчик вместе с отцом взорвались на мине - ОВА : СтопКор 13:20
- Декабрь, 28 в 12:41 Пошли порыбачить: в Харьковской области на мине подорвался отец с семилетним сыном : ICTV Факти 13:06
- В Харьковской области на минах подорвались отец из сыном, оба в тяжелом состоянии : Гордон 13:05
- В Харьковской области на мине подорвался мужчина со своим 7-летним сыном : Новое Время 13:01
- Отец с 7-летним сыном подорвались на мине в Харьковской области: правоохранители рассказали подробности : NewsRoom.kh.ua 12:54
- В Харьковской области на мине подорвался ребенок (фото) : Status Quo 12:42
- В лесу Харьковской области 7-летний мальчик и 47-летний мужчина подорвались на мине : MY.UA 12:39
- Мальчик играл в кустах: на Харьковщине отец с 7-летним сыном взорвались на мини : 24 канал 12:30
- На Харьковщине мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве : UA.News 12:26
- В лесу Харьковской области 7-летний мальчик и 47-летний мужчина подорвались на мине : Антикор.com.ua 12:15
- Отец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине : Українська правда 12:10
- В лесу на Харьковщине два человека подорвались на взрывном устройстве : MY.UA 12:09
- Мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Харьковской области : Головне в Україні 12:05
- В лесу на Харьковщине подорвались на взрывном устройстве мужчина и 7-летний мальчик : DsNews 12:03
- В Харьковской области мужчина с 7-летним мальчиком подорвались на взрывном устройстве : NewsRoom.kh.ua 11:54
- В лесу на Харьковщине два человека подорвались на взрывном устройстве : Укринформ 11:47
- 11:02 28.12.2022 В лесу на Харьковщине на взрывном устройстве подорвались ребенок и взрослый, оба госпитализированы : Интерфакс-Україна 11:46
- В Харьковской области на вражеской мине подорвались мужчина с ребенком : УНИАН 11:43
- Шли на рыбалку: подробности об отце и сыне, подорвавшихся на Харьковщине : Медиа-группа Объектив 11:39
- В Харьковской области на взрывчатке взорвался 7-летний мальчик и 47-летний мужчина : Еспресо TV 11:34
- 28.12.22 11:30 Мужчина и семилетний мальчик взорвались в лесу Харьковской области. Они в больнице : Цензор.Нет 11:32
- В лесу Харьковской области 7-летний мальчик и 47-летний мужчина подорвались на мине : ТСН.ua 11:16
- Мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Харьковской области : РБК-Україна 11:16
- На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу : Медиа-группа Объектив 11:09