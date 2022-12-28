Глава ГУР Буданов посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте (фото) (49)

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- 28.12.2022 15:06 Глава разведки побывал сегодня в Бахмуте. Названа причина : ДонПресс 15:33
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- Глава ГУР Буданов побывал в Бахмуте : ПрессОрг24 13:42
- Буданов посетил Бахмут : Job-Sbu.org 13:37
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- Главный украинский разведчик Буданов посетил Бахмут: подробности поездки : СтопКор 13:20
- Глава ГУР Буданов посетил военных в Бахмуте: детали : Слово і Діло 13:11
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- Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов посетил Бахмут : Новини Донбасу 13:09
- Декабрь, 28 в 12:36 Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте : ICTV Факти 13:06
- Буданов посетил передовые позиции в Бахмуте : Хвиля 13:05
- Глава разведки Украины Буданов побывал в Бахмуте : Odessa.net.ua 13:02
- Буданов в Бахмуте: после Зеленского передовую посетил глава разведки : 24 канал 13:00
- 28.12.2022 в 12:46 Буданов побывал на передовой в Бахмуте : InfoResist.org 13:00
- Буданов побывал на передовой в Бахмуте и наградил военных : Укринформ 12:46
- Глава ГУР Буданов посетил позиции в Бахмуте : Vesti.ua 12:43
- Буданов посетил передовые позиции украинских сил в Бахмуте : Bigmir)net Новини 12:38
- Глава ГУР МОУ приехал в "самое пекло" Донецкого фронта (ФОТО) : Lenta.ua 12:37
- Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте : Главред 12:35
- Глава ГУР Буданов посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте (фото) : Фокус 12:35
- Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте : Еспресо TV 12:34
- 28.12.22 12:22 Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- 28 декабря 2022 11:51 Буданов приехал в Бахмут на передовые позиции ВСУ - фото : Gazeta.ua 12:32
- Глава ГУР Минобороны Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте. Фото : Страна.ua 12:31
- Буданов посетил позиции украинских разведчиков в Бахмуте : UA.News 12:26
- Буданов посетил позиции в Бахмуте : Антикор.com.ua 12:15
- 28 декабря 2022, 11:59 Глава ГУР Буданов побывал в Бахмуте : Українські національні новини 12:14
- 28 декабря 2022, 11:53 Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции в Бахмуте : Східний варіант 12:13
- Буданов посетил передовые позиции в Бахмуте (фото) : УНИАН 12:13
- Глава ГУР посетил ВСУ в Бахмуте : Матриця свободи 12:08
- 11:26 28.12.2022 Буданов посетил передовые позиции украинской армии в Бахмуте : Интерфакс-Україна 12:01
- Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте : Новое Время 11:46
- Буданов посетил позиции в Бахмуте : Українська правда 11:40
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