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Фокус: Украина

Глава ГУР Буданов посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте (фото)

Глава ГУР Буданов посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте (фото) (49)

Фокус 2022.12.28 12:35
28 декабря 2022 в 12:08 Фото: Facebook ГУР | Кирилл Буданов в Бахмут В пресс-службе украинской разведки рассказали, что Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР, определил задачи и наградил военных, которые особо отличились во время уничтожения российских войск. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил одну из самых горячих точек на линии фронта - город Бахмут Донецкой
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