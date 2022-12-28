В МИД отреагировали на указ путина о гражданстве рф на оккупированных территориях (27)

UA.News 2022.12.28 14:26

UA.NEWS 28 Грудня 2022 13:49 В МИД прокомментировали указ путина, который утверждает упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства россии. Этот документ ничтожен и свидетельствует о неготовности россии к переговорам. Об этом идет речь в заявлении МИД Украины. Подписанный 26 декабря путиным указ свидетельствует о стремлении руководства россии к продолжению войны, поглощению территории Украины,