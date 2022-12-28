"Если грозит поражение". РФ может применить против Украины тактическое ядерное оружие, хотя это и маловероятно - министр обороны Италии (25)

- 28.12.2022 в 19:56 Министр обороны Италии: Россия может применить ядерное оружие в случае риска поражения в войне : InfoResist.org 20:15
- Министр обороны Италии: РФ может применить тактическое ядерное оружие при угрозе поражения : Front News International 17:29
- Россия может применить тактическое ядерное оружие в единственном случае : Флот2017 17:27
- В Италии назвали условие нанесения ядерного удара Россией : Українці в світі 17:22
- Под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие: в Италии предупредили Украину : Главред 17:05
- В Италии назвали условие нанесения ядерного удара Россией : Політична Думка 16:03
- 28 декабря 2022 14:53 "Опасность существует" - итальянский министр рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие : Gazeta.ua 15:34
- Под угрозой поражения Россия может применить тактическое ядерное оружие, - министр обороны Италии : 24 канал 15:30
- В Италии назвали условие, при котором Россия может прибегнуть к ядерному удару : Версии.com 15:30
- РФ может применить ядерное оружие в случае риска поражения в Украине- министр обороны Италии : Online.ua 15:00
- "Опасность потенциально существует": министр обороны Италии оценил риск применения РФ тактического ядерного оружия : Obozrevatel 14:46
- "Для нас это немыслимо, для Москвы - да": в Италии высказались, почему РФ может прибегнуть к ядерному удару : ТСН.ua 14:31
- Министр обороны Италии объяснил, почему Россия может применить тактическое ядерное оружие : УНИАН 14:13
- В Италии заявили, что Путин может применить тактическое ядерное оружие : Lenta.ua 14:07
- РФ может пойти на ядерный удар по Украине: в Минобороны Италии назвали условие : Фокус 14:05
- "Если грозит поражение". РФ может применить против Украины тактическое ядерное оружие, хотя это и маловероятно - министр обороны Италии : Новое Время 13:46
- В случае риска поражения Россия может применить ядерное оружие - министр обороны Италии : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- "Россия пересекла границу": министр обороны Италии прокомментировал возможность предоставления Украине системы ПВО : Еспресо TV 13:34
- Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие : УП Європейська правда 13:34
- рф может применить тактическое ядерное оружие - министр обороны Италии Гвидо Крозетто : UA.News 13:27
- РФ может применить ядерное оружие под угрозой поражения, - министр обороны Италии : Судово-юридична газета 13:20
- Риск существует. В Испании назвали условие, при котором Россия может прибегнуть к ядерному удару : РБК-Україна 13:16
- 28.12.22 12:59 РФ может применить тактическое ядерное оружие, если будет риск поражения, - министр обороны Италии Крозетто : Цензор.Нет 13:02
- Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие : Українська правда 12:40