"Если грозит поражение". РФ может применить против Украины тактическое ядерное оружие, хотя это и маловероятно - министр обороны Италии (25)

Новое Время 2022.12.28 13:46

28 декабря, 13:31 Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli) иМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что потенциально опасность применения Россией ядерного оружия против Украины есть, хотя и "очень маловероятна". Об этом он сказал в интервью газете Il Messaggero. Министр подтвердил позицию Рима относительно военной помощи Киеву, чтобы предотвратить новые российские ракетные атаки, озвученную премьер-министром