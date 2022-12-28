Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Война дронов - Украина разрабатывает БПЛА, которые смогут сбивать "Шахеды" (34)

Vesti.ua 2022.12.28 23:13
Анна Павлова 28 декабря 2022, 23:00 В Минцифры заявили, что ситуация с беспилотниками резко изменится в начале 2023 года Украинские специалисты разрабатывают ударные беспилотники класса "воздух - воздух," которые смогут сбивать вражеские дроны, в том числе иранские Shahed. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. "Я могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в
ФЕДОРОВ, УКРАИНА, ТРАНСФОРМАЦИЯ, КАМИКАДЗЕ, ВОЗДУХ, КЛАСС, Федоров, Украина, Россия, Иран

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022