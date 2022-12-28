Война дронов - Украина разрабатывает БПЛА, которые смогут сбивать "Шахеды" (34)

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- Украина разрабатывает ударные беспилотники, которые будут сбивать российские дроны - Федоров : Укринформ 18:02
- В Украине появится беспилотник, который будет уничтожать иранские дроны : Lenta.ua 17:37
- Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух" : РИА Мелитополь 17:10
- Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух", способные сбивать "шахеды" - вице-премьер : ПрессОрг24 16:42
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- Украина работает над беспилотником, который сможет противостоять "Шахедам" : УНИАН 16:13
- Министр Федоров заявил, что Украина закупила беспилотники для разведки, а также рарабатывает модель для борьбы с иранскими Shahed : Преступности.нет 16:09
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- Будут сбивать вражеские дроны: в Украине планируют разработать свои беспилотники : Перший Криворізький 16:02
- 28.12.2022 в 15:51 Федоров: Украина работает над БПЛА, который сможет противостоять "шахедам" : InfoResist.org 16:00
- 28 декабря 2022, 15:35 Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух", способные сбивать "шахеды" - вице-премьер : Українські національні новини 15:43
- Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух", которые могут сбивать Shahed : Front News International 15:29
- Украина планирует разработать дроны, способные сбивать иранские "мопеды" : Фраза.ua 15:28
- Смогут сбивать иранские дроны: Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух" - Федоров : ТСН.ua 15:16
- Украина работает над беспилотником, который сможет противостоять "шахедам" - Минцифры : УНИАН 15:14
- "Ситуация кардинально изменится". Украина уже разрабатывает беспилотники, чтобы сбивать иранские дроны - Федоров : Новое Время 14:46
- Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать "шахеды" : Еспресо TV 14:34
- Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские "Шахеды" : Страна.ua 14:31
- Украина намерена создать дроны класса "воздух-воздух", чтобы уничтожать иранские "мопеды" : GlavPost.Com 14:30
- Украина разрабатывает дроны для сбития Shahed - Минцифры : Версии.com 14:30
- Декабрь, 28 в 13:50 Будут сбивать вражеские дроны. Украина хочет разработать БПЛА класса воздух-воздух - Федоров : ICTV Факти 14:06
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- Украина разрабатывает собственное оружие против дронов Shahed : UA.News 13:26
- Украина разрабатывает дроны для сбития Shahed - Минцифры : MY.UA 13:09
- Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух" : РБК-Україна 12:31