28 декабря 2022 21:54 Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" (65)

Dynamomania.com 2022.12.28 22:03

Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно "засветился", но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал - "тусовка" на курорте Куршавель. Источник: люди из окружения олигарха в комментарии "Украинской правде" Детали: В среду по запросу Государственного бюро расследований на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и