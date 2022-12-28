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28 декабря 2022 21:54 Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал"

28 декабря 2022 21:54 Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" (65)

Dynamomania.com 2022.12.28 22:03
Адвокаты беглого олигарха Константина Жеваго просили его не ездить во Францию, где он недавно "засветился", но для бизнесмена оказался важнее ежегодный обязательный ритуал - "тусовка" на курорте Куршавель. Источник: люди из окружения олигарха в комментарии "Украинской правде" Детали: В среду по запросу Государственного бюро расследований на горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и
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