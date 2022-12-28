28 декабря 2022 21:54 Адвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" (65)

- 23:07 / 28.12.2022 Экс-нардеп Украины был задержан прямо во время отдыха в Куршавеле : Багнет 23:31
- 28 декабря 2022, 22:05 Олигарх Жеваго задержан в Куршавеле, готовится его экстрадиция в Украину - ГБР : Диалог.ua 22:33
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- Жеваго задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель : NewsSky.com.ua 19:54
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- В Куршевеле задержали бывшего нардепа Константина Жеваго : Полиграф 16:39
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- Во Франции задержан украинский бизнесмен Жеваго : Главком 16:35
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- Во Франции по запросу ГБР задержан один из богатейших бизнесменов Украины : Николаевские новости 15:56
- Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле : ТСН.ua 15:46
- 14:48 28.12.2022 Генпрокурор о Жеваго: это задержание в очередной раз доказывает, что перед законом все равны : Интерфакс-Україна 15:45
- 28 декабря 13:45 Украинский бизнесмен Константин Жеваго был задержан в Куршевеле. ГБР планирует экстрадицию (Обновлено) : Forbes Україна 15:43
- Жеваго задержали в Куршевеле : Waves-ua 15:35
- Известный украинский олигарх задержан во Франции : Факти 15:34
- Почетный президент Ворсклы арестован во Франции : Террикон 15:23
- Андрей Костин о задержании во Франции Жеваго: Перед законом все равны : Судово-юридична газета 15:21
- В Куршевеле задержали украинского олигарха Жеваго: его готовят к экстрадиции : СтопКор 15:20
- Во Франции по запросу ГБР задержали экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго. ДОСЬЕ : Skelet info 15:16
- В Куршевеле задержан украинский олигарх Жеваго : Антикор.com.ua 15:14
- Во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго - ГБР : Фокус 15:05
- Экс-депутата и бизнесмена Жеваго задержали в одной из гостиниц Куршевеля : DsNews 15:03
- В Куршевеле задержали беглого олигарха Жеваго : ОстроВ 15:00
- Во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго : Online.ua 15:00
- 28.12.2022 в 14:27 В Куршевеле задержали украинского бизнесмена и экс-нардепа Жеваго : InfoResist.org 14:45
- Константин Жеваго арестован в Куршевеле по запросу Украины : Укрудпром 14:43
- Во Франции задержали украинского олигарха и экс-нардепа Жеваго : Новости N 14:39
- Во Франции правоохранители задержали украинского олигарха Константина Жеваго : Матриця свободи 14:38
- Во Франции задержали украинского олигарха : Lenta.ua 14:37
- Бизнесмена и экснардепа Жеваго задержали в Куршевеле: Его передадут Украине : Job-Sbu.org 14:37
- Олигарха Жеваго задержали в Куршевеле : World News 14:36
- Олигарха Жеваго задержали в Куршевеле : Хвиля 14:35
- В элитном Куршевеле задержан экс-нардеп Украины Константин Жеваго : Фраза.ua 14:28
- Во Франции задержали Константина Жеваго, готовится экстрадиция : UA.News 14:27
- Плохие новости для Ворсклы: французская полиция арестовала почетного президента клуба по запросу ГБР : FanDay.net 14:26
- Почетного президента "Ворсклы" Жеваго по запросу Украины задержали на французском курорте : Tribuna.com Украина 14:19
- Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции : Спорт.ua 14:19
- Президент Ворсклы Константин Жеваго задержан в Альпах : Sportarena.com 14:19
- Во Франции по запросу ГБР задержали экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго : Страна.ua 14:16
- В Куршевеле задержали бывшего нардепа Константина Жеваго : Vesti.ua 14:13
- Владелец Ворсклы задержан во Франции - ГБР : UA-Футбол 14:12
- 13:56 28.12.2022 По запросу Украины: в Куршевеле задержать Константина Жеваго : Петр и Мазепа 14:09