Предложение Украины исключить Россию из Совбеза ООН не находит поддержки - МИД Эстонии (29)

Версии.com 2022.12.28 18:30

Большинство государств не поддерживают предложение Украины об исключении РФ из Совете Безопасности ООН. Они не разделяют подход Киева, согласно которому Россия неправомерно вошла в ООН и заняла место в Совбезе, и потому должна покинуть организацию, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в комментарии эстонскому общественному вещателю ERR. "Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам,