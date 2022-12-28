Предложение Украины исключить Россию из Совбеза ООН не находит поддержки - МИД Эстонии (29)

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- 28 декабря 2022 16:08 Исключение России из Совета безопасности ООН: Эстония сообщила неутешительные новости : Gazeta.ua 16:34
- Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН, - МИД Эстонии : Еспресо TV 16:34
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- Большинство стран не поддерживают исключение россии из Совбеза ООН - МИД Эстонии : Матриця свободи 16:08
- Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН - МИД Эстонии : MY.UA 16:08
- Инициатива Украины по исключению РФ из ООН не имеет поддержки - МИД Эстонии : Online.ua 16:00
- Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН : РБК-Україна 15:46
- В МИД Эстонии отреагировали на предложение Украины исключить рф из Совбеза ООН : UA.News 15:27
- В МИД Эстонии заявили, что инициатива Украины касательно исключения России из Совбеза ООН не имеет большой поддержки : Новое Время 15:16
- Большинство государств не поддерживают предложение Украины исключить РФ из Совбеза ООН - МИД Эстонии : Obozrevatel 15:01
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