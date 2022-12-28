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Предложение Украины исключить Россию из Совбеза ООН не находит поддержки - МИД Эстонии

Предложение Украины исключить Россию из Совбеза ООН не находит поддержки - МИД Эстонии (29)

Версии.com 2022.12.28 18:30
Большинство государств не поддерживают предложение Украины об исключении РФ из Совете Безопасности ООН. Они не разделяют подход Киева, согласно которому Россия неправомерно вошла в ООН и заняла место в Совбезе, и потому должна покинуть организацию, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в комментарии эстонскому общественному вещателю ERR. "Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам,
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