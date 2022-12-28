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На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога

На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога (25)

ПрессОрг24 2022.12.28 19:42
28 Дек, 16:59 В Украине рассматривают возможность введения ввести новый вид налога - на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, пишет УНН. Цитата "Мы на сегодня находимся в войне, которую нужно финансировать только нам. Потому что все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому, будем тоже рассматривать вопрос введения
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