На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога (25)

- В Украине могут ввести новый вид налога, который пойдет на нужды ВСУ : Судово-юридична газета 23:21
- В Украине может появиться новый налог, связанный с ВСУ: что известно : Апостроф 22:45
- В ОП анонсировали введение нового вида налога - на ВСУ : Lenta.ua 22:07
- В Украине может появиться еще один налог для поддержки ВСУ : Front News International 21:29
- В Украине предложили ввести новый вид военного налога: что известно на данный момент : Today.ua 21:24
- В Украине могут ввести новый вид налога - на ВСУ : Вечерние Вести 20:35
- На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога : ПрессОрг24 19:42
- В Украине планируют добавить новый налог на ВСУ : NovostiUA.net 19:28
- Ростислав Шурма рассматривает вопрос введения нового налога на ВСУ : Укрудпром 19:13
- В Украине может появиться новый вид налога - на ВСУ : Преступности.нет 19:09
- На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога : GlavPost.Com 18:30
- У Зеленского рассматривают введение нового вида налога : Finance.UA 18:27
- На Банковой анонсировали введение нового налога : Vesti.ua 18:14
- В ОП анонсировали еще один налог - на ВСУ : UA-Reporter.com 18:13
- В Украине разрабатывается новый налог на войну : Украина Коммунальная 17:37
- В Украине могут ввести новый вид налога на ВСУ : World News 17:35
- 28 декабря 2022 16:32 Могут ввести новый налог на ВСУ - детали : Gazeta.ua 17:32
- В Украине может появиться еще один налог - на ВСУ : 24 канал 17:30
- 28 декабря 2022, 16:59 На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога : Українські національні новини 17:13
- 28 декабря 2022, 16:04 В Украине могут ввести новый вид налога - на ВСУ : Мiнфiн 16:07
- Декабрь, 28 в 15:40 На ВСУ: на Банковой рассматривают возможность введения нового вида налогов : ICTV Факти 16:06
- В Украине могут ввести новый вид налога на нужды ВСУ : ОстроВ 16:01
- В Украине рассматривают вопрос введения нового налога на ВСУ : Страна.ua 15:46
- У Зеленского анонсировали новый налог, который пойдет на финансирование ВСУ : UA.News 15:26
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