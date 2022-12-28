Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны (23)

- 28.12.22 22:04 Суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля по подозрению в госизмене за согласование "Харьковских соглашений" : Цензор.Нет 22:32
- Суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля, который одобрил "Харьковские соглашения" с рф : Преступности.нет 20:39
- Ежеля заочно арестовали за "Харьковские соглашения" : Depo 19:33
- Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Ежеля : Vesti.ua 19:13
- Суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля за Харьковские соглашения : ОстроВ 19:01
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны Украины : Lenta.ua 18:37
- Харьковские соглашения: суд разрешил задержать министра обороны времен Януковича : Громадське телебачення 18:36
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны по делу Харьковских соглашений : Гордон 18:35
- 28 декабря 2022 17:25 Бывшего министра обороны заочно арестовали : Gazeta.ua 18:34
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны по делу о "Харьковских соглашениях" : DsNews 18:33
- 17:28 28.12.2022 Суд заочно арестовал экс-министра обороны за согласование "Харьковских соглашений" : Интерфакс-Україна 18:16
- Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны : Антикор.com.ua 18:14
- "Харьковские соглашения": Суд разрешил арест экс-министра обороны : Новини Донбасу 18:09
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны Украины по делу "Харьковских соглашений" : УНИАН 17:43
- "Харьковские соглашения": суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля по подозрению в госизмене : Еспресо TV 17:34
- Харьковские соглашения: суд разрешил арестовать экс-министра обороны Ежеля : Новое Время 17:31
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны по делу "Харьковских соглашений" : UA.News 17:26
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны, подписавшего Харьковские соглашения и способствовавшего оккупации Крыма : Obozrevatel 17:16
- Суд разрешил арестовать экс-министра обороны Ежеля, который согласовал "Харьковские соглашения" : Укринформ 17:02
- Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны : РБК-Україна 17:01
- "Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министра обороны Украины Ежеля : ПрессОрг24 16:43
- 28 декабря 2022, 16:25 "Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министра обороны Украины Ежеля : Українські національні новини 16:43