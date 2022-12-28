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Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны

Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны (23)

Антикор.com.ua 2022.12.28 18:14
Киевский апелляционный суд разрешил арест эксминистра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о совершении им государственной измены. Экс-министр является фигурантом дела о "Харьковских соглашениях". Об этом сообщает Офис генерального прокурора . Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение судьи и избрал для эксминистра меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, в апреле 2010 года эксминистр обороны Украины по
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