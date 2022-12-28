"Филиал" Газпрома сбывал в Украине оптовые партии российских масел: СБУ заблокировала активы компании (22)

ПрессОрг24 2022.12.28 19:42

28 Дек, 16:55 СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, незаконно завозившей свои товары в Украину. Как сообщили в СБУ, речь идет об оптовых партиях российских моторных масел и других средствах техобслуживания автомобилей, передает УНН. Детали Как сообщили в СБУ, в результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидирован механизм незаконного сбыта горюче- смазочных материалов производства страны-агрессора.