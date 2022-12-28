"Филиал" Газпрома сбывал в Украине оптовые партии российских масел: СБУ заблокировала активы компании (22)

- СБУ инициировала арест активов российской энергетической компании, которая незаконно ввозила товары в Украину : Гордон 22:35
- Незаконно завозили свои товары в Украину из рф: СБУ заблокировала активы российской энергетической компании : СтопКор 22:20
- СБУ арестовала имущество связанной с российским "Газпромом" компании на Черниговщине : Преступности.нет 21:39
- На Черниговщине ликвидировали канал незаконного сбыта горюче-смазочных материалов в РФ : RegioNews 20:10
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- 28 декабря 2022, 18:32 СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, незаконно завозившей товары в Украину : Мiнфiн 18:38
- Компанию из орбиты Газпрома поймали на незаконном сбыте своих товаров в Украине : Український Бізнес Ресурс 18:13
- СБУ заблокировала активы российской энергокомпании, незаконно завозившей свои товары в Украину : Громадське телебачення 18:06
- СБУ заблокировала активы российской энергокомпании, которая незаконно ввозила свои товары в Украину : Страна.ua 18:01
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- СБУ разоблачила импортеров российских моторных масел, связанных с "Газпромом" : Укрудпром 17:43
- СБУ заблокировала активы компании из структуры "Газпрома" в Украине : Vesti.ua 17:43
- Заблокированы активы энергокомпании рф, незаконно завозившей свои товары в Украину : Слово і Діло 17:41
- Незаконно завозила свои товары в Украину: СБУ заблокировала активы российской энергокомпании : Матриця свободи 17:38
- СБУ разоблачила импортеров российских моторных масел, связанных с "Газпромом" : Fin.org.ua 17:34
- СБУ заблокировала активы российской энергокомпании, незаконно завозившей свои товары в Украину : FinOboz 17:27
- СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, которая незаконно завозила свои товары в Украину : Судово-юридична газета 17:21
- На Черниговщине СБУ заблокировала активы российской энергокомпании : Укринформ 17:16
- 28 декабря 2022, 16:55 "Филиал" Газпрома сбывал в Украине оптовые партии российских масел: СБУ заблокировала активы компании : Українські національні новини 17:13
- 16:23 28.12.2022 СБУ заблокировала активы российской энергокомпании, незаконно завозившей свои товары в Украину : Интерфакс-Україна 17:00