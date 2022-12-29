"Спасибо за мастерство". Посольство США в Киеве поблагодарило украинское ПВО (58)

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- "Спасибо за мастерство". Посольство США в Киеве поблагодарило украинское ПВО : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- 29.12.22 11:04 Спасибо за мастерство украинской ПВО, Украина победит, - посольство США : Цензор.Нет 11:32
- В посольстве США отметили мастерство украинской ПВО : Укринформ 11:32
- Кремль жестоко использует холод. Посольство США в Украине отреагировало на новый массированный ракетный удар России : Новое Время 11:16
- "Активность высокая". РФ выпустила по Украине около 100 ракет - Воздушные силы : Новое Время 10:46
- Воздушные силы: рф атакует крылатыми ракетами, наблюдается высокая активность тактической авиации : ПрессОрг24 10:43
- Воздушная тревога распространилась на всю Украину: сообщается об угрозе ракетного удара : ПрессОрг24 10:42
- У Минобороны просят не выкладывать в соцсети фото работы ПВО : MY.UA 10:38
- У Минобороны просят не выкладывать в соцсети фото работы ПВО : Укринформ 10:31
- Новая волна. После ракет РФ запустила по Украине дроны : РБК-Україна 10:31
- Россия атакует Украину ракетами с разных направлений - Воздушные силы Украины : Vashgolos.net 10:29
- По Украине выпущено более 120 ракет, - Подоляк : Наше Місто Дніпро 10:22
- Ракетная атака на Киев и украинские города: могут быть перебои со светом : From-UA.com 10:05
- Враг атакует ракетами Украину : Перший Криворізький 10:02
- Россияне собираются выпустить по Украине около сотни ракет в несколько волн - Арестович : ОстроВ 10:01
- Россия выпустила по Украине более 100 ракет - Подоляк : Новое Время 10:01
- Над всей Украиной - 120 ракет, - у Зеленского отреагировали на массированную атаку России : 24 канал 10:00
- РФ атакует Украину с разных направлений ракетами воздушного и морского базирования - Воздушные силы : УНИАН 09:43
- 29 декабря 2022, 09:31 Воздушные силы: рф атакует крылатыми ракетами, наблюдается высокая активность тактической авиации : Українські національні новини 09:43
- Будет более 100 ракет в несколько волн: Арестович о ракетной атаке : Bigmir)net Новини 09:38
- Россия атакует крылатыми ракетами Украину с разных направлений - Воздушные силы ВСУ : Центр журналистских расследований 09:37
- Ракетная атака на Украину: взрывы во Львове : РБК-Україна 09:31
- Ожидается 100 ракет в несколько волн, - Арестович : Вісті-UA.net 09:31
- Россияне наносят массированный ракетный удар по Украине : Днепровский городской портал 09:31
- Оккупанты бьют по Харькову : UA.News 09:26
- В Украине масштабная воздушная тревога : Donbass.UA 09:22
- Ракетная опасность: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога : Судово-юридична газета 09:21
- Угроза массированного ракетного удара: к украинцам обратились с важным заявлением : ТСН.ua 09:16
- Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море : УНИАН 09:14
- Массированный ракетный обстрел Украины: что известно : RegioNews 09:10
- Россия атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами - Воздушные силы : Головне в Україні 09:05
- Массированная ракетная атака: РФ запускает по Украине более 100 ракет, будет несколько волн - ОП : Главред 09:05
- россия атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами - Воздушные силы : Укринформ 09:02
- В Сумской области силы ПВО сбили российскую ракету : Укринформ 09:02
- Работает ПВО по всей Украине. В Воздушных силах прокомментировали новую ракетную атаку РФ : Новое Время 09:01
- Массированная ракетная атака 29 декабря: происходящее в городах : 24 канал 09:00
- "Более 100 ракет в несколько волн" - Арестович предупредил об опасности : ТСН.ua 08:46
- Арестович: РФ планирует выпустить сегодня более 100 ракет в несколько волн : Vesti.ua 08:43
- 29 декабря 2022, 08:14 Воздушная тревога распространилась на всю Украину: сообщается об угрозе ракетного удара : Українські національні новини 08:43
- Новый массированный удар России ракетами по Украине - хронология событий : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Масштабная воздушная тревога: Россия выпустила ракеты по Украине : Новини Донбасу 08:38
- Почти по всей Украине объявили тревогу: в ВСУ предупреждают о кораблях и авиации России : From-UA.com 08:35
- По всей Украине - воздушная тревога. РФ вывела в море носители "Калибров", власти предупреждают о ракетной опасности : Гордон 08:35
- 29 декабря 2022 08:12 Ракетная опасность. В Украине масштабная воздушная тревога: все детали : Dynamomania.com 08:34
- 29 декабря 2022 08:18 Ракетный обстрел Украины 29 декабря: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ) : thePage 08:24
- Ракетная опасность. В Украине масштабная воздушная тревога: все детали : РБК-Україна 08:16