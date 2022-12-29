"Спасибо за мастерство". Посольство США в Киеве поблагодарило украинское ПВО (58)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.12.29 11:38

29.12.2022, 11:30 Фото: скриншот видео Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поблагодарило силы украинской противовоздушной обороны - сегодня, 29 декабря, подразделения ПВО над Киевом сбили все 16 ракет, которые запустила по столице Россия. Благодарность американцев опубликована в Twitter посольства. "Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически