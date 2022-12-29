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В Одесской области ввели экстренные отключения света

В Одесской области ввели экстренные отключения света (60)

Укринформ 2022.12.29 10:16
29.12.2022 09:59 В Одесской области из-за угрозы ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает компания ДТЭК в Телеграме. "Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за ракетной атаки со стороны России экстренные отключения света ввели 29 декабря в Сумской области.
ОТКЛЮЧЕНИЕ, СВЕТ, ГРАФИК, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОБСТРЕЛ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, Коваленко, Украина, Киев, Россия, Одесса, Днепропетровск
2022.12.29 (60)

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