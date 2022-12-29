В Одесской области ввели экстренные отключения света (60)

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- "Одесские электросети" проверят из-за несоблюдения графиков отключения : Единая Одесса 10:24
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- Обстрел: в Одессе экстренные отключения света и воды, электротранспорт не ходит : Одесская жизнь 09:59
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- Экстренные отключения света вводят в Одесской, Киевской и Днепропетровской областях : Антикор.com.ua 09:15
- 08:42 29.12.2022 В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии - ДТЭК : Интерфакс-Україна 09:15
- В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов : Антикор.com.ua 09:14
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- 29 декабря 2022, 08:41 Одесскую и Днепропетровскую области перевели на экстренные отключения света : Українські національні новини 09:13