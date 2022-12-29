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Британская разведка: взрывы на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО

Британская разведка: взрывы на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО (19)

Front News International 2022.12.29 11:29
9 Минуты 29 Секунды Тому назад Британская разведка считает, что инциденты на российских аэропортах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях у России с тем, чтобы закрывать все важные объекты имеющимися средствами противовоздушной обороны. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 29 декабря. Разведка напоминает, что утром 26 декабря военный аэродром в Энгельсе, один
ЭНГЕЛЬС, АЭРОДРОМ, БОМБАРДИРОВЩИК, АВИАБАЗА, ПАНЦИРЬ, РАЗВЕДКА, Игнат, Украина, Россия, Великобритания, Саратов
2022.12.29 (19)

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