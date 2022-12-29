Британская разведка: взрывы на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО (19)

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- Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе : World News 11:36
- В Энгельсе прогремели мощные взрывы: что известно о новой атаке на авиабазу РФ : Главред 11:35
- 29 декабря 2022 10:44 У россиян большие проблемы с ПВО - британская разведка : Gazeta.ua 11:34
- В рф перебрасывают системы ПВО к линии фронта и "обнажают" аэродромы - британская разведка : Укринформ 11:32
- Британская разведка: взрывы на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО : Front News International 11:29
- Декабрь, 29 в 10:48 В британской разведке объяснили, почему РФ не смогла защитить аэродром в Энгельсе : ICTV Факти 11:06
- Декабрь, 29 в 10:57 Россия могла выпустить по Украине около 100 ракет - Игнат : ICTV Факти 11:06
- "Бавовна" на аэродроме в Энгельсе стала свидетельством проблем в РФ: разведка Британии раскрыла детали : Obozrevatel 10:46
- Разведка Британии объяснила, почему россия не способна защитить авиабазу в Энгельсе : Преступности.нет 10:39
- Британская разведка: "хлопки" на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО : УП Європейська правда 10:34
- "Россияне задействовали 13 самолетов, два корабля и тактическую авиацию": Игнат сообщил, сколько ракет может быть выпущено по Украине : ТСН.ua 10:16
- Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе : РИА Мелитополь 10:10
- 29.12.22 09:39 "Хлопок" в российских аэропортах свидетельствует, что РФ не хватает средств ПВО, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- Британская разведка: "хлопки" на дальних аэродромах РФ свидетельствует о трудностях с ПВО : Українська правда 09:40
- Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе : Еспресо TV 09:34
- Армия России испытывает проблемы с ПВО. Как внутри РФ, так и на фронте - разведка Британии : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- 29 декабря 2022 08:50 Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе : Dynamomania.com 09:04
- Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе : РБК-Україна 09:01
- 29.12.2022, 07:12 Ту-95МС. Чем эти самолеты важны для РФ и почему она их прячет подальше от Украины : АСН.in.ua 08:10