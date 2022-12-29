По всей Украине воздушная тревога: в Киеве и области слышны взрывы (27)

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- "Прилет" в Одесской области: россияне повредили энергетическую инфраструктуру : УНИАН 11:43
- Российская ракета прилетела в дом в Ивано-Франковской области и чудом не взорвалась (фото) : УНИАН 11:43
- Над Украиной летят ракеты. Что известно об обстреле 29 декабря : Вікна СТБ 11:31
- В Киеве слышны взрывы, работает ПВО: сообщается о пострадавших : GlavPost.Com 11:30
- В Украине масштабная воздушная тревога: где уже начались взрывы : MY.UA 11:09
- В областях предупреждают об аварийных отключениях света из-за российских обстрелов : Громадське телебачення 11:05
- Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью и 15 над Киевом, - местные власти : Фокус 11:05
- Над Киевом силы ПВО уничтожили 15 ракет : РБК-Україна 10:46
- В Украине - новая массированная ракетная атака : Укрудпром 10:43
- Во Львове прогремели взрывы, почти весь город и часть области - без света : Гордон 10:35
- Часть ракет во Львовской области сбили, однако угроза остается, - Козицкий : 24 канал 10:30
- Обстрел Украины: в Киеве раздались взрывы, еще в нескольких областях работает ПВО : СтопКор 10:20
- В Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом : ТСН.ua 10:16
- 09:50 29.12.2022 Обстрел: взрывы в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, экстренные отключения, прилеты (обновляется) : Петр и Мазепа 10:09
- Россия массированно атакует ракетами Украину : Матриця свободи 10:08
- Масштабная воздушная атака на Украину. Следим за ситуацией. ОБНОВЛЯЕТСЯ : From-UA.com 10:05
- Синегубов призвал жителей Харькова и области быть в укрытиях : Медиа-группа Объектив 09:39
- Декабрь, 29 в 9:13 Ракетная атака на Харьков: в городе прозвучало несколько взрывов : ICTV Факти 09:36
- Ракетный удар РФ: в Киеве гремят взрывы - что известно о разрушениях : Главред 09:35
- ВСУ сбивают вражеские ракеты: уже минус пять : UA.News 09:27
- Взрывы в Киеве. Обломки ракеты упали на дом - КГГА : UA.News 09:27
- Масштабная воздушная тревога: Россия выпустила ракеты по Украине : Новини Донбасу 09:09
- "Более 100 ракет": ВС РФ ведут массированный ракетный обстрел Украины (фото) : Фокус 09:05
- 29 декабря, 08:46 Новая массированная атака оккупантов: над Сумской областью сбили ракету, в Одессе и Киеве сообщают о взрывах (обновляется) : Dumskaya.net 09:03
- Силы ПВО сбили ракету над Сумской областью : РБК-Україна 08:46
- По всей Украине воздушная тревога: в Киеве и области слышны взрывы : Слово і Діло 08:41
- В Киеве и области были слышны взрывы: что известно : РБК-Україна 08:31