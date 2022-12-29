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По всей Украине воздушная тревога: в Киеве и области слышны взрывы

По всей Украине воздушная тревога: в Киеве и области слышны взрывы (27)

Слово і Діло 2022.12.29 08:41
29 декабря 2022, 08:33 По всей Украине утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. В Киеве и области были слышны взрывы - это работа системы противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные тг-каналы. По неподтвержденным данным, над Киевской областью сбили ракету. В военной администрации столицы подтвердили работу ПВО. Кроме того, подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумщиной.
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2022.12.29 (27)

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